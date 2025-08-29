С горы Джанги-Тау эвакуировали тело альпиниста Александра Расторгуева

Поисковые работы на горе Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии завершены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по КБР Фото: ГУ МЧС по КБР

Спасатели с помощью коммерческого вертолета эвакуировали тело Александра Расторгуева, бывшего президента федерации альпинизма Краснодарского края, и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», во время восхождения на гору Джанги-Тау трое альпинистов попали под камнепад. Одна участница группы, Екатерина Федорова, получила травмы и была эвакуирована с места происшествия на вертолете. Третий участник остался невредим.

Константин Соловьев