С горы Джанги-Тау эвакуировали тело альпиниста Александра Расторгуева
Поисковые работы на горе Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии завершены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Фото: ГУ МЧС по КБР
Спасатели с помощью коммерческого вертолета эвакуировали тело Александра Расторгуева, бывшего президента федерации альпинизма Краснодарского края, и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», во время восхождения на гору Джанги-Тау трое альпинистов попали под камнепад. Одна участница группы, Екатерина Федорова, получила травмы и была эвакуирована с места происшествия на вертолете. Третий участник остался невредим.