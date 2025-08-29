Вступил в силу оправдательный приговор экс-главе департамента имущества Зауралья

Курганский областной суд подтвердил невиновность бывшего директора департамента имущественных и земельных отношений региона Михаила Герштанского в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Оправдательный приговор Курганского городского суда оставлен без изменения и вступил в силу. Информация об этом опубликована на официальном сайте облсуда.

Уголовное дело Михаила Герштанского дважды рассматривалось в суде. По версии следствия, в 2016-2019 годах директор департамента подписал документы о приобретении в собственность Курганской области квартир, предназначенных для сирот, в селах Сафакулево и Яланское по заведомо завышенной цене. Кроме того, по данным следствия, жилье не соответствовало строительно-техническим требованиям и санитарным нормам. Ущерб бюджету оценивался в 11 млн руб.

В июне 2024 года Курганский горсуд признал экс-директора департамента виновным и приговорил к трем годам условного лишения свободы, а также взыскал сумму ущерба. Это решение отменил областной суд и направил дело на новое рассмотрение. В июне этого года горсуд оправдал Михаила Герштанского, не обнаружив в его действиях состава преступления. Этот приговор обжаловала прокуратура.