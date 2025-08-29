Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Фенербахче»

Португалец Жозе Моуринью покинул пост главного тренера турецкого футбольного клуба «Фенербхаче». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ранее «Фенербахче» уступил португальской «Бенфике» в ответном матче раунда play-off квалификации Лиги чемпионов и во второй раз подряд не смог выйти в общий этап самого престижного еврокубкового турнира. В минувшем чемпионате Турции команда заняла второе место.

Жозе Моуринью 62 года. Он возглавлял «Фенербахче» с 2024 года, его контракт с клубом был рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее специалист руководил командами «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем» и «Рома». В качестве тренера он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Таисия Орлова

