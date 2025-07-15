Более 34 тысяч свердловских детей отдохнули в лагерях в первой половине лета

В Свердловской области более 34 тыс. детей отдохнули в лагерях, санаториях и на курортах в середине летней оздоровительной кампании. Об этом сообщил Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным главы города, всего в этом году в оздоровительных лагерях ожидается 166 тыс. детей, что на 2 тыс. больше, чем в прошлом году. Увеличения удалось добиться за счет перехода лагерей «Уральские самоцветы» и «Юность» на всесезонный режим работы.

В большинстве загородных учреждений сейчас проходит четвертая смена. Всего запланировано 6-7 заездов продолжительностью 10, 14 и 21 день. «Кампания идет без происшествий. Тем не менее вожатые, педагоги и администрации лагерей всегда остаются на связи, поэтому родители в любой момент могут справиться о самочувствии ребенка»,— сообщил господин Орлов.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что для юных горожан летом 2025 года будут открыты 24 загородных детских оздоровительных лагеря и 154 лагеря с дневным пребыванием на базе школ, организаций дополнительного образования и детских садов. Кроме того, более 1,6 тыс. детей отправятся в санатории на побережье Черного моря по программе «Поезд здоровья».

Полина Щуцкая