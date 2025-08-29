Челябинец заплатит 350 тыс. рублей «ЧелябГЭТу» за разбитые окна в трамвае

В Ленинском районе пьяный челябинец повредил трамвай, разбив стекла вагона №0165 гаечным ключом. Ущерб оценили в 350 тыс. руб. Транспортное средство пришлось вывести из эксплуатации, сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

Инцидент произошел на этой неделе. Полиция задержала агрессора и доставила его в отдел. ООО «ЧелябГЭТ» подало заявление о возмещении ущерба.

Челябинца ждет судебное разбирательство. Ему предстоит ответить за свои действия и компенсировать ущерб транспортному предприятию.