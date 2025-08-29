Полиция со стрельбой остановила подростка после опасной езды под Бокситогорском

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе вечернего патрулирования в Бокситогорском районе Ленобласти предприняли попытку остановить автомобиль «ВАЗ-21070» с затонированными стеклами и на архивных номерах. Инцидент произошел на улице Володарского в поселке Ефимовский, сообщили в региональном ГУ МВД.

После того, как водитель не выполнил требований полицейских об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться, за ним была организована погоня. Для остановки машины сотрудникам правопорядка пришлось применить табельное оружие и стрелять по колесам. В итоге автомобиль удалось остановить на автодороге А-114.

За рулем «Жигулей» оказался 16-летний житель деревни Климово, на пассажирском сидении находился его приятель, 15-летний житель города Пикалево. Обоих несовершеннолетних доставили в отдел и после оформления административных материалов передали законным представителям. На 16-летнего лихача составили семь протоколов за различные правонарушения, связанные с безопасностью дорожного движения. Машину поместили на спецстоянку.

Андрей Цедрик