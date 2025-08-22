В Ленобласти магазинные взломщики пошли на таран машины полиции, уходя от погони

В Ленинградской области сотрудники уголовного розыска при содействии экипажа ДПС задержали магазинных взломщиков. Пытаясь скрыться от правоохранителей, злоумышленники хотели протаранить полицейский автомобиль, сообщили в региональном ГУ МВД.

Трое участников преступной группы в возрасте 31, 43 и 49 лет взломали входную дверь сетевого магазина в доме 19 лит. Б по Киевскому шоссе в селе Никольское Гатчинского района и похитили табачные изделия на сумму около 80 тыс. рублей.

На выходе из помещения их встретили правоохранители, от которых злоумышленники попытались скрыться. Путь взломщиков перекрыл автомобиль полиции, который они решили протаранить на своей машине. Сделать этого ворам не удалось, они съехали в кювет и были взяты с поличным.

Против задержанных возбуждено уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК).

Артемий Чулков