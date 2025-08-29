Бой Махачева и Маддалены за титул UFC в полусреднем весе состоится в ноябре

Бой между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе (70,3–77,1 кг) пройдет в ночь на 16 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба UFC.

Поединок пройдет в рамках турнира UFC 322. В мае Ислам Махачев оставил вакантным титул чемпиона в легком весе (65,8–70,3 кг) из-за перехода в другую категорию.

Исламу Махачеву 33 года. Он завоевал чемпионский пояс в легком весе в 2022 году, победив Чарльза Оливейру, после чего четыре раза сумел защитить свой титул. Всего в его активе 27 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА).

28-летний Джейк Делла Маддалена 10 мая одержал победу над американцем Белалом Мухаммадом и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. На его счету 18 побед и два поражения в ММА.

