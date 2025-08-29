Двух жителей Ярославской области обвиняют в госизмене

В Ярославской области сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей, обвиняемых по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сообщении ЦОС говорится, что житель Рыбинска и житель Ярославля «инициативно установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры» региона.

Уголовные дела возбудил следственный отдел ярославского УФСБ. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. «Ъ» опубликовал видеозапись ФСБ, на которой один из задержанных описывает произошедшее.

«В мае этого года со мной вышел на связь в социальной сети представитель Украины, хотел узнать месторасположение средств ПВО. За что он мне пообещал заплатить в криптовалюте и помощь в получении паспорта европейского государства. Я ему сообщил, что имеются у нас такие средства ПВО. Потом, посмотрев контент на ютубе, воодушевившись операцией "Паутина" службы безопасности Украины, я написал, что готов предоставлять больше информации. Затем он мне предложил делать замеры сигналов сотовой связи, чтобы определить, где глушат, а где нет. Я это выполнял»,— рассказал один из задержанных.

Второй задержанный признал свою вину в том, что в соцсетях оставлял комментарии, дискредитирующие военнослужащих, участвующих в СВО, руководство РФ, сотрудников спецслужб, а также публично призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ России и сотрудников военных комиссариатов.

В пресс-службе Ярославского областного суда «Ъ-Ярославль» сообщили, что мера пресечения обвиняемым была избрана 18 июня 2025 года, 13 августа суд продлил арест до 16 октября.

Алла Чижова