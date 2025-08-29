Двух экс-сотрудников челябинского онкоцентра будут судить за мошенничество

Прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников ГАУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины». Обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направили для рассмотрения в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Обвиняемые — экс-начальница административно-хозяйственной части Татьяна Вяткина и бывший рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Гайк Рафаелян. По версии следствия, с декабря 2021 года по май 2024-го они фиктивно трудоустроили в онкоцентр четырех человек на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Татьяна Вяткина и Гайк Рафаелян похитили 3,3 млн руб., выделенные этим сотрудникам на зарплаты.

В ходе расследования было арестовано имущество обвиняемых стоимостью около 6,3 млн руб. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Татьяну Вяткину и Гайка Рафаеляна сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали в августе 2024 года. Тогда под следствие из-за фиктивного трудоустройства сотрудников также попал бывший главный врач регионального онкоцентра Дмитрий Ростовцев. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки, халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело в отношении Дмитрия Ростовцева выделено в отдельное производство.