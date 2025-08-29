Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижнекамску передали пять новых машин скорой помощи Sollers

Городская станция скорой помощи Нижнекамска получила пять новых автомобилей Sollers Atlant. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

Автомобили оснащены светодиодным освещением, дополнительными климатическими установками, поворотными креслами для медбригады, тележками-каталками для транспортировки пациентов и приемными устройствами в задней части отсеков.

Кроме того, медучреждениям Нижнекамского района также переданы легковые автомобили Lada Aura. Два из них будут служить в Нижнекамской центральной районной больнице, еще один поступит в Нижнекамскую детскую районную больницу.

Автомобили Sollers Atlant производятся на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. В декабре 2024 года раис Татарстана Рустам Минниханов передал три автобуса этой марки азербайджанской экономической зоне «Алят» в рамках развития сотрудничества между регионами.

Анар Зейналов