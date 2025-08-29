Нижнекамску передали пять новых машин скорой помощи Sollers

Городская станция скорой помощи Нижнекамска получила пять новых автомобилей Sollers Atlant. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

Автомобили оснащены светодиодным освещением, дополнительными климатическими установками, поворотными креслами для медбригады, тележками-каталками для транспортировки пациентов и приемными устройствами в задней части отсеков.

Кроме того, медучреждениям Нижнекамского района также переданы легковые автомобили Lada Aura. Два из них будут служить в Нижнекамской центральной районной больнице, еще один поступит в Нижнекамскую детскую районную больницу.

Автомобили Sollers Atlant производятся на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. В декабре 2024 года раис Татарстана Рустам Минниханов передал три автобуса этой марки азербайджанской экономической зоне «Алят» в рамках развития сотрудничества между регионами.

