Татарстан потратил 6,7 млн рублей на участие в соревнованиях по БПЛА

Республика Татарстан выделила из бюджета 6,748 млн рублей на возмещение затрат, связанных с участием сборной команды региона в инженерных соревнованиях по беспилотной авиации. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Соревнования проходили в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2025» в Москве с 7 по 17 августа. Сборная команда Татарстана приняла участие в инженерных состязаниях по беспилотной авиации.

С 26 по 28 августа в Казани прошла международная выставка беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо — 2025». В мероприятии приняли участие 200 компаний из России, Беларуси и Китая, представивших разработки в области БПЛА для промышленного, сельскохозяйственного и экологического секторов.

Анар Зейналов