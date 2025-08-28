Выставка «Дрон Экспо» в Казани

С 26 по 28 августа в центре «Казань Экспо» прошла международная выставка беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо – 2025». В мероприятии приняли участие 200 компаний из России, Беларуси и Китая, представивших новейшие разработки в области БПЛА и их комплектующих. На выставке были представлены дроны для промышленного, сельскохозяйственного и экологического секторов, системы РЭБ, комплексы видеообнаружения и беспилотники двойного назначения. Подробнее в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ