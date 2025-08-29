В Петербурге поменялась нумерация платных парковочных зон на центральных улицах

Начиная с пятницы, 29 августа, в Петербурге изменилась нумерация парковочных зон Единого городского парковочного пространства. О вступивших в силу новых правилах сообщили в подведомственном комитету по транспорту СПб ГКУ «Центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом для владельцев парковочных разрешений автомобилистов ничего не поменялось — граждан просят ориентироваться на границы своего района. Также изменения не коснулись владельцев абонементов и льготных разрешений — им по-прежнему можно парковаться во всех четырех центральных районах города.

Для пользователей приложения «Парковки Санкт-Петербурга» и «Парковки России» сервисы автоматически будут определять зону по геопозиции. Оплата с помощью СМС и через паркомат происходит так же, как раньше, однако пользователей просят быть внимательными при обозначении номера парковочной зоны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга утвердили коэффициенты загруженности платных парковок для определения стоимости одного часа на каждом участке.

Андрей Цедрик