Ярославский прокурор проверил ход строительства модульной поликлиники

Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий проверил ход строительства модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте уже выполнены устройство фундамента и подведение коммуникаций. Сейчас идет сборка модульной конструкции. Работы приняты на сумму 85 из 444 млн руб. Первоначально объект планировали открыть в декабре 2024 года. Дополнительным соглашением срок строительства продлен до 30 октября 2025 года.

«Климент Аркадьевич предупредил представителей подрядчика и заказчика об ответственности за срыв сроков возведения объекта, а также обратил внимание мэра города и заместителя председателя регионального правительства — на необходимость усиления контроля за ходом работ»,— сообщили в прокуратуре.

Поликлиника будет двухэтажной, площадью более 2708,6 кв. м. Строительство ведет ООО «Алгоритм». Новая поликлиника должна заменить здание на Московском проспекте, которое было закрыто из-за аварийного состояния и выставлено на продажу.

Алла Чижова