Выручка головной компании курганского «Синтеза» составила 14,3 млрд рублей

За шесть месяцев 2025 года выручка фармацевтической компании «Биннофарм групп», владеющей заводом «Синтез» в Кургане, составила 14,3 млрд руб. Во втором квартале организация продемонстрировала восстановление операционной деятельности и достигла положительного значения чистой прибыли, сообщает пресс-служба компании.

В первом полугодии была проведена работа по оптимизации оборотного капитала, в том числе сокращена дебиторская задолженность на 24%, а также повышена долгосрочная ликвидность. В том числе «Биннофарм групп» увеличила более чем в два раза долю долгосрочных обязательств компании путем размещения на Московской бирже двух траншей облигаций на общую сумму 10 млрд руб. Кроме того, у компании имеются неиспользованные кредитные линии в объеме 23,7 млрд руб.

«Принятые меры по оптимизации оборотного капитала закладывают прочную основу для роста в следующих периодах», — отметил финансовый директор компании Хафиз Гафуров. Сохранение положительной динамики ожидается в III и IV кварталах 2025 года.