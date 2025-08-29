Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Число пострадавших при налете БПЛА на Орел увеличилось до четырех

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион пострадали четыре человека. Ранее было известно об одном раненом.

«В Орле повреждены один многоквартирный дом и хозяйственная постройка, а также личный автотранспорт. В Орловском муниципальном округе повреждения получили два частных дома»,— написал господин Клычков в Telegram-канале.

По данным Минобороны, в ночь на 29 августа силы ПВО сбили над Орловской областью два беспилотника. Всего над территорией России сбиты 54 БПЛА.

