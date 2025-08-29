Над девятью регионами и Черным морем сбиты 54 беспилотника

Минобороны России заявило, что с полуночи и до 6:00 мск 29 августа силы ПВО уничтожили 54 беспилотника.

По данным ведомства, над Брянской областью сбиты 18 БПЛА, над Крымом — 10, над акваторией Черного моря — еще девять. Над Тверской областью уничтожены восемь БПЛА, над Орловской, Рязанской и Тульской областями — по два, над Калужской и Новгородской — по одному.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что в результате налета беспилотников пострадал человек. Кроме того, в регионе повреждены четыре здания. В Ростовской области, по словам врио губернатора Юрия Слюсаря, загорелась трава.