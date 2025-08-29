В Ярославской области возбудили пять дел по факту мошенничества с землей

УМВД России по Ярославской области возбудило пять уголовных дел по факту мошенничества в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как установило надзорное ведомство, в 2018 году группа местных жителей через МФЦ обралась в Росреестр для регистрации права собственности на земельные участки в Ярославле и округе.

«При этом в качестве оснований для регистрации прав они предъявляли поддельные постановления органов местного самоуправления о предоставлении им ранее земельных участков в собственность. После совершения регистрационных действий недобросовестные приобретатели дробили земельные участки и продавали их»,— сообщили в прокуратуре.

Таким путем в незаконный оборот были вовлечены восемь участков площадью 40 гектаров и стоимостью 22 млн руб. Прокуратура уже обратилась в суд с целью возвращения участков в муниципальную собственность.

Алла Чижова