В Ярославской области возбудили пять дел по факту мошенничества с землей
УМВД России по Ярославской области возбудило пять уголовных дел по факту мошенничества в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ
Как установило надзорное ведомство, в 2018 году группа местных жителей через МФЦ обралась в Росреестр для регистрации права собственности на земельные участки в Ярославле и округе.
«При этом в качестве оснований для регистрации прав они предъявляли поддельные постановления органов местного самоуправления о предоставлении им ранее земельных участков в собственность. После совершения регистрационных действий недобросовестные приобретатели дробили земельные участки и продавали их»,— сообщили в прокуратуре.
Таким путем в незаконный оборот были вовлечены восемь участков площадью 40 гектаров и стоимостью 22 млн руб. Прокуратура уже обратилась в суд с целью возвращения участков в муниципальную собственность.