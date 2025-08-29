Теннисист Хачанов вылетел с US Open на втором круге

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters Карен Хачанов

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters

Во втором круге спортсмен проиграл польскому теннисисту Камилю Майхшаку со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10). Игра продолжалась 4 часа 31 минуту. Майхшак в следующем круге сыграет с Леандро Риди из Швейцарии.

Карен Хачанов — девятая ракетка мира. На его счету семь побед в турнирах ATP. Лучшим результатом стал выход в полуфиналы Открытого чемпионата США в 2022 году и Открытого чемпионата Австралии в 2023 году. На Олимпийских играх в Токио завоевал серебряную медаль.