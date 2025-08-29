Количество раненных при ночной атаке БПЛА на Орел выросло до четырех

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в своем Telegram-канале уточненную информацию о пострадавших при ночной атаке БПЛА. Количество раненых выросло с одного до четырех, всем им оказывают медицинскую помощь.

Глава региона уточнил, что из-за падения обломков дронов в Орле были повреждены многоквартирный дом, хозпостройка и личные автомобили. В Орловском округе разрушения получили два частных дома.

Сотрудники МЧС и правоохранительных органов продолжают работу на местах падения обломков БПЛА.

Алина Морозова