Ночью беспилотники атаковали Орловскую область: есть пострадавший и разрушения

В результате отражения атак ВСУ в Орловской области упали обломки беспилотников. Пострадал как минимум один человек, которому оказывают медицинскую помощь. Также разрушения получили два здания в облцентре и два — в других муниципалитетах региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«На местах происшествий работают сотрудники региональных специальных служб, ситуация находится под контролем. На несколько минут включался сигнал ракетной опасности. Наши силы ПВО продолжают дежурство»,— добавил глава региона.

В прокуратуре Орловской области сообщили, что контролируют соблюдение прав граждан при ликвидации последствий атаки.

По данным Минобороны РФ, с полуночи до 6:00 29 августа над регионом уничтожили два БПЛА. Еще один дрон сбили над Курской областью, всего над Россией — 54.

Алина Морозова