Ростехнадзор выявил причину гибели геолога в шахте ЮГК в Пласте

Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование гибели участкового геолога на участке шахты ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Выяснилось, что он надышался угарным газом, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 4 июля этого года на участке «Центр» шахты «Центральная» в Пласте. «Участковый геолог погиб в результате вдыхания воздуха с повышенным содержанием окиси углерода после проведения взрывных работ»,— прокомментировали в Ростехнадзоре.

Инспекторы также выявили, что руководители и специалисты шахты не обеспечили должный контроль за выполнением горных работ, соблюдением трудовой дисциплины, а также допустили недостатки в организации рабочих мест. В отношении должностных лиц «Южуралзолота» возбудили административные дела по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).