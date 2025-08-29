«Очередного серьезного разговора исключать нельзя»

Иран готов ответить Западу на восстановление санкций ООН. Ранее страны «евротройки» — Великобритания, Германия и Франция — объявили о запуске соответствующего механизма. Решение принято после очередного провала переговоров по иранской ядерной программе. У Тегерана есть 30 дней, чтобы передумать. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает нового обострения на Ближнем Востоке.

Франция, Германия и Великобритания уведомили Совет Безопасности ООН о восстановлении санкций против Ирана. Причина — его нежелание передать свою ядерную программу под международный контроль. У Тегерана есть 30 дней, чтобы передумать. В противном случае Исламская Республика, которая и так находится не в лучшем положении, рискует столкнуться с еще большими трудностями. Санкции ООН — это, конечно, не блокада, но очень серьезные ограничения. В 2015 году их отменили после обещаний Ирана пойти на уступки. Ничего похожего не случилось, и это признает даже толерантная Европа. Западный мир един в стремлении не допустить того, чтобы у Тегерана появилась атомная бомба, а ядерный клуб бы расширился. В этом государства ЕС проявляют завидную решимость.

Теперь санкции возвращаются, режим аятолл грозит ответными мерами. Общий смысл таков: Ирану не оставляют выбора, загоняя в угол, терять ему будет нечего, придется драться. Впрочем, никто особо не боится. Тем не менее есть некоторые основания предполагать, что Ближний Восток, который в последнее время оказался в тени (относительно), вполне может вновь серьезно напомнить о себе.

При всем многообразии разных победных заявлений ни одна проблема в регионе, по сути, не решена. Считается, что 12-дневная ирано-израильская война нанесла, конечно, ущерб ядерной программе Исламской Республики, но не уничтожила ее.

Власть в Тегеране остается прежней и пытается шантажировать весь мир. К слову, президент Масуд Пезешкиан отправляется в Китай на саммит ШОС и грандиозный парад. Сигнал понятен — мы не одни и за нас есть кому заступиться. Хотя вопрос этот во многом спорный. Кроме того, американскому лидеру Дональду Трампу по-прежнему нужны победы и Нобелевская премия. В отношении Украины похвастаться пока особо нечем, ситуация близка к тупиковой. Так что очередного серьезного разговора с Ираном исключать нельзя. Между тем западные газеты пишут, что в Тегеране недовольны Россией. Помогает союзник, но в основном словом, а делом — недостаточно. При этом исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Москве разочарованы решением «евротройки» и считают подобные действия очередной эскалацией. Возможно, так оно и есть. Но, как бы то ни было, хотелось бы обойтись без нового пожара, и так их хватает по всему миру.

Дмитрий Дризе