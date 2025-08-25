Какие санкции вводил Совбез ООН против Ирана

С 2006 года Совет Безопасности ООН четыре раза вводил санкции в отношении Ирана в связи с его ядерной программой.

23 декабря 2006 года в резолюции 1737 СБ ООН ввел санкции, не допускающие в страну материалы, оборудование и технологии, которые могут быть использованы для разработки ядерного оружия и средств его доставки.

24 марта 2007 года СБ ООН ужесточил санкции, приняв резолюцию 1747. Она, в частности, предусматривала запрет на предоставление займов по линии правительств, а также эмбарго на экспорт Ираном вооружений. Документ включил в список 28 иранских частных лиц, компаний и учреждений, счета которых за рубежом были заморожены.

3 марта 2008 года СБ ООН принял резолюцию 1803, в соответствии с которой был введен ряд запретов, в том числе на загранпоездки лиц, участвующих в ядерной программе. СБ постановил также досматривать грузы, следующие в Иран и из Ирана «при наличии разумных оснований полагать, что данный летательный аппарат или судно перевозит товары», запрещенные резолюциями.

9 июня 2010 года СБ ООН одобрил резолюцию 1929. Она ввела запрет на открытие новых отделений и офисов иранских банков в других странах и открытие в Иране представительств зарубежных банков, предусматривала создание международного механизма мониторинга для досмотра судов в поисках грузов, запрещенных к поставкам в Иран, например вооружений или технологий двойного назначения.

Ослабление санкций началось 20 января 2014 года — в первый день выполнения промежуточного соглашения по иранской ядерной программе. В частности, был отменен запрет на поставки за рубеж иранской продукции нефтехимической промышленности, автозапчастей, золота и других драгметаллов.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку сделки по ядерной программе Ирана и подтвердил право Тегерана на развитие мирной ядерной программы. Оружейное эмбарго сохранялось в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет — в течение восьми лет. Эксперты МАГАТЭ должны проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет.