Мэр Ижевска о новом сроке: решение о моей кандидатуре зависит от главы Удмуртии

В преддверии выборов глава Ижевска Дмитрий Чистяков изъявил желание продолжить работу над проектами, запущенными в период управления городом, однако отметил, что решение о выдвижении его кандидатуры для избрания мэром на новый срок зависит от главы Удмуртии. Господин Чистяков рассказал об этом в эфире телеканала «Моя Удмуртия» 28 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Это работает таким образом: глава республики вносит (на рассмотрение в гордуму.— “Ъ-Удмуртия”) две кандидатуры. Решение целиком зависит от него. Не будем опережать события <...> Хотелось бы продолжить то, что мы начали: команда сформирована, планы ясны»,— сказал господин Чистяков.

Он добавил, что «хотелось бы увидеть в финале то, что было начато»: привести в порядок все дороги Ижевска, построить все намеченные общественные пространства, запустить «грандиозные» проекты по реконструкции городского пляжа и ремонту Главного инженерного корпуса.

Напомним, в июне были внесены изменения в республиканский закон «О местном самоуправлении в Удмуртской республике» (соответственно федеральному законодательству), согласно которым глава региона должен будет представить гордуме Ижевска не менее двух кандидатур на пост мэра, из которых путем тайного голосования депутаты выберут нового градоначальника. Ранее кандидаты отбирались конкурсной комиссией.

Эксперты называют это дальнейшим укреплением вертикали власти и повышением ответственности глав муниципалитетов перед главой Удмуртии. При этом, по их мнению, сокращается возможность участия граждан в управлении городом, так как теперь невозможно будет выдвинуть свою кандидатуру без поддержки общественных или политических структур.

Вопрос о закреплении новой структуры выборов главы Ижевска депутаты гордумы рассмотрят на внеочередной сессии 4 сентября. Это произойдет перед выборами в местный парламент 12-14 сентября. Градоначальник будет избран после созыва нового состава гордумы. Господин Чистяков является главой Ижевска с сентября 2023 года.

