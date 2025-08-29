В Татарстане вдвое выросла доля просроченной ипотечной задолженности

В Татарстане доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам выросла вдвое в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический центр «Движение.ру».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аналитики отметили, что Татарстан входит в число крупных рынков жилой недвижимости, где зафиксирован двукратный рост просроченной задолженности. Аналогичная ситуация наблюдается в Дагестане, Башкортостане, Крыму и Краснодарском крае.

Рост доли просроченной задолженности год к году фиксируется во всех регионах России, за исключением Калининградской области, где показатель сократился с 0,77% до 0,55%. Лидерами по росту стали республики Тыва и Ингушетия с увеличением более чем в три раза.

Среди крупных рынков жилой недвижимости наименьший рост просроченной задолженности — не более чем в 1,5 раза — зафиксирован в Москве, Якутии, Пермском крае, Челябинской и Ленинградской областях.

В июле 2025 года министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил о падении выдачи ипотеки в республике на 59% за первое полугодие 2025 года. Объем кредитования снизился с 106 млрд руб. до 50 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анар Зейналов