Прибыль компаний Челябинской области сократилась почти на 30%

В январе-июне 2025 года прибыль прибыльных компаний Челябинской области составила 159,6 млрд руб. Это на 29,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда организации получили 225,7 млрд руб. Сведения о финансовых результатах деятельности организаций (без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных и некредитных финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений) в первом полугодии представил Челябинскстат.

В январе-июне сложился положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) и составил 114,5 млрд руб. По сравнению с прошлым годом показатель сократился на 42%, или на 81 млрд руб.

Убытки убыточных компаний Челябинской области за год выросли в полтора раза и достигли 45,11 млрд руб. Доля прибыльных организаций снизилась до 70,3% с 73,1% по итогам первого полугодия прошлого года.

Продолжает увеличиваться задолженность компаний. Так, кредиторский долг за год вырос на 12% и составил на конец июня 1,42 трлн руб. В том числе просроченная задолженность увеличилась на 14,4%, до 57,5 млрд руб.

Долг по кредитам банков и займам вырос на 7% и составил 1,11 трлн руб., просроченный — на 4%, до 5,3 млрд руб.

Дебиторская задолженность организаций Челябинской области на конец июня составила 1,23 трлн руб., что на 6,5% больше, чем годом ранее. При этом просроченная «дебиторка» сократилась почти на 4%, до 72,4 млрд руб.