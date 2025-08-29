Группа «Комната культуры» выпустила трек нового сезона КХЛ

29 августа группа «Комната культуры» и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представили песню «История плавит лед», которая была записана к старту нового сезона. Этот трек будет звучать на матчах в течение всего чемпионата-2025/26.

Над созданием сингла «Комната культуры» работала совместно с командами КХЛ и «Яндекс Музыки». Отмечается, что песня стала «важной точкой пересечения спортивной и музыкальной культур».

«Нам выпала честь внести вклад в развитие спорта через музыку, и для нас это по-настоящему особенная и значимая история. Переслушав множество песен о хоккее, мы поняли: наша главная задача — объединить болельщика и хоккеиста, показать, насколько они нужны друг другу»,— сказал солист «Комнаты культуры» Женя Трофимов.

Также состоялась премьера клипа, который был снят при поддержке «Кинопоиска». В съемках приняли участие нападающий петербургского СКА Николай Голдобин и защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

«У сезона должен быть свой звук, свой трек, как в команде, в которой есть раздевалка, свои ритуалы и атмосфера. Он соединяет игроков на льду с болельщиками на трибунах и помогает нам быть на одной волне»,— сказал Николай Голдобин. Дамир Шарпзянов подчеркнул, что трек сезона стал «отличной традицией, которая приносит пользу всем: лиге, болельщикам и музыкантам».

В живом исполнении трек впервые прозвучит 8 сентября на домашней арене «Авангарда» перед матчем с казанским «Ак Барсом».

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В матче за Кубок Открытия встретятся ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор».

Арнольд Кабанов