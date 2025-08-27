Два гидроцикла столкнулись у Сампсониевского моста в Петербурге

В акватории Большой Невки у Сампсониевского моста 26 августа столкнулись два гидроцикла. В обстоятельствах инцидента разбирается Северо-Западная транспортная прокуратура.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Надзорный орган приступил к проверке по факту происшествия на воде. По информации транспортной полиции СЗФО, вызов по аварии поступил к ним в 19:30. Сотрудники ведомства установили, что один из водителей не имел права на управление транспортным средством.

«Гидроциклы изъяты, судоводители направлены на медицинское освидетельствование. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено»,— добавили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Фонтанке в центре Петербурга 21 августа сгорел прогулочный катер. В связи с происшествие также была организована проверка.

Татьяна Титаева