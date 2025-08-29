Через Курганскую область не пропустили 56 тонн лука и сладкого перца

В Курганской области через границу не пропустили три грузовых автомобиля, перевозивших из Казахстана 56 т лука и сладкого перца. Причиной стали нарушения, выявленные при проверке маркировки и фитосанитарных документов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы досмотрели груз 28 августа на автомобильном пункте пропуска «Петухово». Первые два автомобиля, перевозившие 40 т лука, следовали из Жамбылской области в Новосибирск и Тюмень. Выяснилось, что у этой партии маркировка была только на видной части груза, а на ящиках и сетках, находившихся в глубине кузова, она отсутствовала.

Третий автомобиль с 16 т сладкого перца направлялся из Туркестанской области в Челябинскую область. При проверке фитосанитарных документов инспекторы не обнаружили информацию о деревянных паллетах, на которых стояли ящики с продукцией.

Весь груз направили обратно в Казахстан. Водителей оштрафовали за нарушение порядка ввоза.