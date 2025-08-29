Татарстан вошел в топ-3 регионов по доле качественных подержанных авто

Татарстан занял третье место среди регионов России по доле качественных подержанных автомобилей на вторичном рынке с показателем 18,3% от всех объявлений в регионе по итогам первого полугодия 2025 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Авто.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в тройку регионов по доле качественных подержанных авто

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Татарстан вошел в тройку регионов по доле качественных подержанных авто

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Аналитики учитывали автомобили не старше 7 лет с пробегом не более 150 тыс. км, имеющие до трех владельцев, не более одного ДТП и одного расчета стоимости ремонта на сумму до 500 тыс. руб. Лидерами рейтинга стали Москва и Московская область (22,5%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (20%).

В целом по России доля качественных подержанных автомобилей снизилась с 19,2% в прошлом году до 18,1% в январе — июле 2025 года. По расширенным параметрам — автомобили до 15 лет с пробегом до 200 тыс. км — доля составила почти 41% от общего числа предложений.

Наименьшая доля выгодных предложений зафиксирована в Ярославской (12,1%), Курской (12%), Тверской (11,9%) и Псковской (10,9%) областях.

Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру Сергей Игнатов объяснил высокие показатели регионов-лидеров более высокой покупательской способностью, где владельцы чаще готовы расстаться с хорошим автомобилем в пользу новой модели.

Ранее сообщалось, что в Татарстане спрос на бюджетные автомобили упал на 49%.

Анар Зейналов