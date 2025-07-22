В Татарстане спрос на бюджетные автомобили упал на 49%

В первом полугодии 2025 года среди жителей Татарстана спрос на бюджетные автомобили стоимостью от 800 тыс. до 1,5 млн руб. снизился по сравнению с тем же периодом 2024 года на 49%. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал руководитель группы ПФО Авто.ру Рустам Гатауллин.

Господин Гатауллин уточнил, что число просмотров объявлений с автомобилями на телефонах также снизилось примерно на четверть. При этом категория машин от 3 до 5 млн руб. упала по просмотрам лишь на 3%, а более дорогие автомобили в диапазоне от 5–7 млн и 7–9 млн руб., напротив, получили на 13% и 26% просмотров больше, чем в первом полугодии 2024 года.

Рустам Гатауллин сообщил, что, несмотря на падение рынка, рост интереса к более дорогим машинам может быть обусловлен акциями, которые регулярно запускают дилеры, и программами субсидирования автокредитов от самих производителей.

В категории автомобилей с пробегом количество просмотров на телефонах в Татарстане снизилось во всех ценовых сегментах. Сильнее всего интерес упал к категории от 5 до 7 млн руб. (-57%). Эксперт сообщил, что премиальные автомобили с пробегом становятся все менее доступными из-за высоких процентных ставок.

Диана Соловьёва