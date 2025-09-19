Сегодня исполняется 56 лет бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу среди профессионалов, заслуженному мастеру спорта СССР Константину Цзю

Константин Цзю

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Константин Цзю

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет многократный чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBA и IBF Денис Лебедев:

— С большим удовольствием поздравляю тебя, мой дорогой друг Константин! Ты — легендарный боксер, настоящая эпоха и замечательный человек. Ни один твой выход на ринг не был простым. И каждый твой бой — это шедевр. Ловкий, проворный и отважный, как мангуст, ты достойно встречал атаку и делал ответ. Ты нависал, напрягал соперника и добивался победы. И вне ринга ты всегда боец и победитель! Желаю тебе, дорогой Костя, крепкого здоровья. Твоей семье — счастья, радости и благополучия! Спасибо, что ты есть у меня, и знай, что я есть у тебя. С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»