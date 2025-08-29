Один беспилотник сбили над Новгородской областью

Один беспилотный летательный аппарат уничтожили средства ПВО над территорией Новгородской области. О ликвидации дрона сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Всего с 00:00 до 6:00 над регионами России были уничтожены 54 беспилотника самолетного типа. Власти Новгородской области не публиковали информацию о ликвидации дрона.

Прежде Ленинградская область попала под атаку БПЛА. Во вторник, 26 августа, были сбиты десять дронов. При отражении атаки повредились стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье.

Татьяна Титаева