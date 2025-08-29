Гендиректора «Башспирта» задержали на двое суток

Как сообщили «Ъ-Уфа» информированные источники, генеральный директор АО «Башспирт» Раиф Абдрахимов вчера был задержан на двое суток на основании ст. 91 УПК РФ. Она позволяет следователю задерживать подозреваемого на 48 часов. Господина Абдрахимова поместили в изолятор временного содержания.

О претензиях СКР с гендиректору «Башспирта» стало известно вчера. Официальных комментариев ведомство пока не распространяло.

Господин Абдрахимов вступил в должность руководителя «Башспирта» в августе 2022 года.

Олег Вахитов