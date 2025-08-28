Задержан генеральный директор «Башспирта» Раиф Абдрахимов

Как сообщили «Ъ-Уфа» информированные источники, задержан генеральный директор АО «Башспирт» Раиф Абдрахимов. По словам собеседников, его подозревают в халатности и незаконной аренде.

Господин Абдрахимов вступил в должность руководителя «Башспирта» в августе 2022 года, сменив в кресле Рауфа Нугуманова.

В марте Кировский райсуд Уфы вынес приговор Рауфу Нугуманову, экс-директору торгового дома «Башспирт» Александру Компанченко и депутату горсовета Уфы Артуру Хазигалееву. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в превышении должностных полномочий и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Суд приговорил Рауфа Нугуманова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, Артура Хазигалеева — к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а Александра Компанченко — к четырем с половиной годам колонии-поселения.

В июле ВС Башкирии сократил срок наказания для господ Хазигалеева и Нугуманова на три месяца, а приговор Александру Компанченко был оставлен без изменений.

