«Трактор» вышел в финал Кубка губернатора Челябинской области

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал вторую победу в рамках турнира на Кубок губернатора, обыграв «Ладу» из Тольятти со счетом 5:1. Южноуральская команда прошла в финал соревнования.

Матч состоялся 28 августа. В составе «Трактора» шайбами отличились Александр Кадейкин, Андрей Светлаков, Федор Крощинский, Семен Дер-Аргучинцев и Джордан Гросс. Из «Лады» единственный гол забил Владислав Семин.

Финальные матчи турнира пройдут 29 августа. За третье место поборются «Лада» и «Сочи». В финале «Трактор» встретится с хабаровским «Амуром».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинская команда в рамках турнира одержала две победы и одно поражение.