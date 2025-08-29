Республика Марий Эл получит лимит казначейских инфраструктурных кредитов в размере 575,28 млн руб. на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, передает пресс-служба Правительства России.

Республика Марий Эл получит 575 млн рублей на модернизацию ЖКХ

Всего на заседании одобрили 53 проекта в 20 регионах на общую сумму 27,6 млрд руб. Средства направят на строительство, реконструкцию и ремонт котельных, сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений. С учетом новых решений общий объем одобренных заявок по программе КИК для ЖКХ достиг 146,75 млрд руб. в 57 регионах.

Господин Хуснуллин также отметил Татарстан среди регионов, которые стабильно показывают высокие результаты по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и находятся в «зеленой зоне» по выполнению показателей жилищного строительства.

Ранее Татарстан получил одобрение на казначейский инфраструктурный кредит в размере 3,47 млрд руб. для развития перспективной территории в Кировском районе Казани.

Анар Зейналов