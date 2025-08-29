Два человека пострадали в результате квартирного пожара на Малой Балканской

Очередной квартирный пожар с пострадавшими произошел поздно вечером, 28 августа, во Фрунзенском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Малая Балканская улица, дом 14, корпус 1, поступил на пульт дежурного в 23:00, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в трехкомнатной квартире происходило горение обстановки комнаты на площади 10 кв. м и балкона на площади 6 кв. метров.

С огнем удалось справиться спустя 20 минут силами 15 спасателей и трех единиц техники. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, которых направили в лечебное учреждение.

Ранее «Ъ-СПб» писал о гибели жителя юго-запада Петербурга в результате взрыва газа и последовавшего за ним пожара в жилом доме на улице Стойкости.

Андрей Цедрик