Специалисты приступили к повторному осмотру квартир после взрыва газа на Стойкости

Восьми жителям дома 29, корпус 2 по улице Стойкости пришлось ночевать в школе № 283 из-за взрыва газа в одной из квартир. Утром 27 августа специалисты приступили к повторному обследованию места происшествия, чтобы оценить условия для возвращения жильцов, сообщили в Telegram-канале МО Ульянка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

После ликвидации пожара жителям первой и третьей парадных в 23:00 разрешили вернуться в свои квартиры. Представители районной администрации и муниципального образования вели дежурство. Сотрудники ЖКС с 7:00 вышли на уборку стекол.

Бытовой газ взорвался в трехкомнатной квартире вечером 26 августа. В результате происшествия погиб один человек. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СКР Петербургу Марине Парастаевой доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности.

Татьяна Титаева