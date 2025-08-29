Движение по мосту в Новосибирске восстановлено после размыва дамбы

В Новосибирске полностью восстановили движение по дамбе Октябрьского моста. О завершении ремонтных работ сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», причиной ограничений движения стал мощный ливень, обрушившийся на Новосибирск вечером 17 июля. Он размыл участок дамбы рядом со строящейся станцией метрополитена «Спортивная».

«Чтобы подобные ситуации не повторялись, на дамбе смонтировали новые дождеприемные системы — они будут надежно отводить воду в магистральную канализацию»,— отметил глава города.

Валерий Лавский