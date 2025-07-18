Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Движение по мосту через Обь в Новосибирске ограничено из-за размыва дамбы

Мэрия Новосибирска ограничила движение на участке Октябрьского моста через Обь рядом с местом размыва дамбы. Огорожены 50 м в районе остановки строящейся станции метрополитена «Спортивная».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Причиной размыва стал мощный ливень, обрушившийся на Новосибирск вечером 17 июля. «Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил департаменту дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города провести проверку состояния всей дамбы»,— говорится в сообщении городской администрации.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле также после дождей на пересечении ул. Ипподромской и ул. Гоголя обрушилась подпорная стенка.

Валерий Лавский

Новости компаний Все