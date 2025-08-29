АСИ назвало самые востребованные профессии на ближайшее десятилетие

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выделило ключевые профессии, спрос на которых будет расти в течение следующих 10 лет. Прогноз подготовлен по просьбе «Ведомостей» на основе исследований агентства и аналитики Минтруда.

В сельском хозяйстве, по данным АСИ, будут востребованы агроаналитики данных, а также операторы автономной техники и беспилотников. В энергетике возрастет потребность в инженерах по проектированию «умных» сетей и систем на возобновляемых источниках. Строительная отрасль будет нуждаться в специалистах по информационному моделированию зданий (BIM) и экспертах по оценке экологического эффекта.

В промышленности главным направлением станет управление роботизированными комплексами. Как отметили в агентстве, под влиянием цифровизации и модернизации универсальными для всех отраслей станут специалисты по кибербезопасности и искусственному интеллекту.

