Кадровый ответ

Кадровые вопросы уже традиционно стали одной из главных тем ПМЭФ-2025. Эксперты, бизнес и государство сошлись во мнении, что решить проблему нехватки рабочих рук в России можно только сочетанием нескольких способов — в их числе как более точное планирование кадровой потребности, так и увеличения инвестиций в производительность труда. Впрочем, этот процесс займет немало времени и даст первые результаты только через несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Прогнозные цифры

Уровень общей безработицы в России сейчас не превышает 2,3%, и в то время как работникам такая ситуация дает новые возможности, для компаний она оборачивается высокой конкуренцией за персонал. Об этом в ходе ПМЭФ заявил глава Минтруда Антон Котяков. «Один из важных критериев оценки состояния рынка труда — это еще и уровень молодежной безработицы. Мы видим его устойчивое снижение. Как отметил президент, сегодня в России он один из самых низких в мире»,— заявил министр. При этом он напомнил, что задача его ведомства — работать не только над количеством, но и над качеством занятости: «Наша цель — сделать так, чтобы молодые ребята в полной мере использовали полученные знания и свои таланты, чувствовали удовлетворение от работы, были заинтересованы в профессиональном развитии».

В частности, для этого министерство начало собирать данные российских компаний, чтобы сформировать обновленный прогноз потребности экономики в кадрах на семилетний период. «В этом году во Всероссийском опросе работодателей участвует уже более 300 тыс. компаний, где заняты более 22 млн работников. Это на 10% больше результатов прошлого года. Со следующего года мы планируем сделать прогноз публичным. Кроме того, все процессы, связанные с его подготовкой, будут переведены на портал "Работа России", что упростит верификацию и обработку данных»,— сообщил министр.

Напомним, поручение готовить пятилетний прогноз кадровых потребностей экономики Владимир Путин дал правительству в сентябре 2023 года на заседании Госсовета. Чиновникам поставлена задача добиться по возможности наиболее точного совпадения предложения рабочей силы, которое формирует российская система образования, и спроса на труд со стороны работодателей. Планируется, что в основе такого прогноза правительство будет рассчитывать параметры подготовки кадров со средним и высшим профессиональным образованием (см. “Ъ” от 22 сентября 2023 года).

Опрос стартовал на цифровой платформе ВНИИ труда 1 апреля. Участие в нем принимают компании со всей страны — как юридические лица, так и ИП из разных отраслей экономики. Среди крупных работодателей, приглашенных к опросу в 2025 году,— «Росатом», РЖД, «Газпром», «Ростех», «Роскосмос», «Ростелеком», «Сибур холдинг», «Аэрофлот», АвтоВАЗ, АЛРОСА, «Сбер», ВТБ-банк, «Почта России». Также для формирования прогноза ежегодно проводится опрос отраслевых экспертов по вопросам выявления факторов, влияющих на развитие экономики, в том числе какие сквозные технологии в перспективе будут характерны для той или иной отрасли и как они повлияют на численность занятых. В 2025 году в опросе приняли участие более 340 экспертов.

В перспективе результаты прогноза можно будет использовать для формирования контрольных цифр приема в колледжи и вузы и впоследствии выпускать на рынок труда специалистов, которые максимально соответствуют потребностям работодателей. При этом, чтобы им было легче встретиться, министерство уже несколько лет проводит Всероссийскую ярмарку трудоустройства. В этом году в общей сложности она объединит 1,9 тыс. площадок. «Основная цель ярмарки — помочь молодым ребятам, кто еще не определился с будущим местом работы, найти своего работодателя, обеспечить «бесшовный» переход от обучения к трудоустройству. При этом, конечно, на ярмарке есть предложения для состоявшихся профессионалов и опытных специалистов — тех, кто хотел бы сменить свою карьерную траекторию. На текущий день свои предложения представят свыше 17 тыс. компаний»,— рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По результатам регионального этапа ярмарки уже трудоустроились свыше 44 тыс. человек. При этом более половины посетителей регионального этапа ярмарки в этом году — учащиеся, студенты и выпускники вузов и колледжей.

Трансформация образования

Чтобы кадровый прогноз и последующие мероприятия по «сведению» работодателей и работников были максимально эффективными, необходимо также модернизировать и саму систему российского образования. Сейчас значительная доля всех выпускников после окончания вуза или колледжа работает не по специальности, зачастую выбирая низкопроизводительные сегменты экономики. «Не секрет, что есть такая проблема, когда люди оканчивают в том числе бюджетные места в институтах, но потом пропадают, идут в курьеры, куда угодно, только не на производство, не в реальный сектор. По разным причинам, и не всегда они упираются в заработную плату… Но надо понимать… что судьба курьера очень короткая и очень ненадежная. Как подработка — хорошо, но когда ты подрабатываешь год, два, три, а потом кем ты будешь? Квалификация твоя утеряется, пенсию ты не заработаешь. Большая проблема. Большая проблема для тех, кто делает такой выбор и не думает о будущем»,— подчеркнул глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша.

Отметим, впрочем, что и престиж наиболее нужных сейчас профессий — из сегмента рабочих специальностей — среди россиян растет. Так, по данным опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения, если в 2024 году 17% россиян считали рабочие профессии наиболее престижными, то в 2021 году таковых было всего 5%.

Среди таких профессий — слесарь, токарь, сварщик, электрик и механик. Чтобы поддержать рост интереса к таким специализациям, Минпросвещения планирует расширить федеральный проект «Профессионалитет». «Стоит задача включить в "Профессионалитет" 3 тыс. колледжей и 4 тыс. предприятий, чтобы в каждом субъекте РФ была современная и своевременная подготовка рабочих кадров под запросы бизнеса и для развития региона. Планируем провести сравнительное исследование показателей качества профессионального образования. Работа в этом направлении уже начата»,— рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, уже в этом году будет функционировать 506 кластеров в 86 регионах страны. К проекту впервые присоединились кластеры из Сахалинской и Курганской областей, Еврейской автономной области, Запорожской области, Херсонской области, Республики Ингушетия и Севастополя. В проекте участвует более 2,4 тыс. работодателей, и каждый из них не просто партнер, а полноценный участник разработки образовательных программ. Бизнес определяет, чему учить, исходя из технологических трендов и отраслевых задач, а колледжи, в свою очередь,— как учить.

«За последнее время проведена колоссальная работа: выстроена прочная связка между колледжами и работодателями — через программы практической подготовки, наставничество, участие бизнеса в формировании учебных программ. Модернизирована материально-техническая база колледжей — 3,8 тыс. лабораторий оснащены современным оборудованием, соответствующим реальным производственным условиям»,— уточнил министр.

При этом, как отметил Владислав Шапша, одним из направлений трансформации «Профессионалитета» может стать сокращение времени обучения той или иной специальности. «Мы, конечно, привыкли учить три-четыре года, но вполне некоторые специальности можно освоить и за год-два. Можно это сделать, имея базовую подготовку, освоить новые специальности по сокращенной программе. Мы это делали, когда готовили специалистов для автомобильной отрасли, у себя в Калужской области»,— рассказал губернатор.

Повышение производительности

Наконец, еще один путь решения кадровых проблем — повышение производительности труда. Как подчеркнул глава Минтруда, в РФ сейчас низкий уровень роботизации. «Есть отрасли, где планы по росту производительности могли бы быть более амбициозны. У нас есть большой задел и, скажем, большая перспектива с точки зрения внедрения роботизации. Сегодня показатель роботизации в нашей стране достаточно низкий»,— сказал он. Ранее в правительстве подсчитали — сейчас в России на 10 тыс. сотрудников насчитывается 29 роботов, а четыре года назад показатель не превышал 10. Перед Россией стоит масштабная задача — к 2030 году ввести в эксплуатацию свыше 80 тыс. новых промышленных роботов и достичь плотности роботизации в 145 единиц промышленной робототехники на 10 тыс. сотрудников обрабатывающей промышленности, рассказывал в ходе ПМЭФ министр промышленности Антон Алиханов.

Для роста производительности труда бизнесу необходимо повышать эффективность, в том числе переходить на бережливое производство и внедрять современные цифровые технологии, отметил «экономический» вице-премьер Александр Новак. «Государство готово подставить плечо, но мы должны поменять сознание. И все, кто занимается бизнесом,— от малого и среднего до крупного бизнеса — должны принять рост производительности труда в качестве национальной идеи. Для этого нужно внедрять современное оборудование: станки, роботизированные технологии, искусственный интеллект»,— подчеркнул вице-премьер.

Для ряда отраслей решение этой задачи может стать доступным с помощью новых подходов. «Биоэкономика, биотех — это чтобы сделать производительность труда высокой, чтобы максимально использовать все ресурсы»,— отметил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Россия на первом месте в мире по биомассе, но использует ее крайне нерационально, и нацпроект «Биоэкономика» призван изменить нехозяйственное отношение к собственным биоресурсам, добавил замминистра.

В конечном итоге, как отметил в ходе пленарного заседания Владимир Путин, необходимо стимулировать создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда. «Мы намерены и дальше через повышение эффективности экономики, внедрение цифровых платформенных решений способствовать снижению доли занятости в так называемых обеспечивающих секторах. Естественно, мы должны дать занятым здесь людям альтернативу. Для этого будем стимулировать создание более привлекательных рабочих мест с высокой производительностью труда, которые отвечают новому технологическому укладу»,— заявил он.

Анастасия Мануйлова