Выплату при подписании контракта в Томской области увеличили до 2 млн рублей

В Томской области сразу вдвое увеличили размер единовременной денежной выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ. Теперь она составляет 2 млн руб.

«Эти средства будут выплачены в полном объеме (а не частями) при подписании контракта о прохождении военной службы»,— отметил томский губернатор Владимир Мазур.

Соответствующее постановление главы региона вступит в силу 1 сентября 2025 года. Названный размер выплаты будет действовать два месяца — по 31 октября.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Красноярском крае с конца июля дважды увеличивали размер единовременной региональной выплаты. Теперь она составляет 1,7 млн руб.

Валерий Лавский