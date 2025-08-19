В Красноярском крае единовременные выплаты контрактникам подняли до 1,7 млн руб.

До 1,7 млн руб. увеличена единовременная выплата контрактникам в Красноярском крае. Речь идет о контрактах, которые были заключены с Минобороны РФ с 15 августа, сообщает правительство региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В конце июля краевые власти увеличили размер единовременной выплаты контрактникам с 1 млн руб., до 1,3 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце июля власти Хакасии также подняли до 650 тыс. руб. единовременную выплату при заключении контракта.

Александра Стрелкова