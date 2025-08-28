Результаты жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов для клубов из первой корзины

Путь ПСЖ: Дома: «Бавария» (Германия), «Аталанта» (Италия), «Тоттенхем» (Англия), «Ньюкасл» (Англия). В гостях: «Барселона» (Испания), «Байер» (Германия), «Спортинг» (Португалия), «Атлетик» (Бильбао, Испания).

Путь «Реала»: Дома: «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Марсель» (Франция), «Монако». В гостях: «Ливерпуль» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), «Кайрат» (Казахстан).

Путь «Манчестер Сити»: Дома: «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Байер» (Германия), «Наполи» (Италия), «Галатасарай» (Турция). В гостях: «Реал» (Испания), «Вильярреал» (Испания), «Будё Глимт» (Норвегия), «Монако».

Путь «Баварии»: Дома: «Челси» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Спортинг» (Португалия), «Юнион Сент-Жиллуаз» (Бельгия). В гостях: ПСЖ (Франция), «Арсенал» (Англия), ПСВ (Нидерланды), «Пафос» (Кипр).

Путь «Ливерпуля»: Дома: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Мадрид, Испания), ПСВ (Нидерланды), «Карабах» (Азербайджан). В гостях: «Интер» (Италия), «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия), «Марсель» (Франция), «Галатасарай» (Турция).

Путь «Интера»: Дома: «Ливерпуль» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Славия» (Чехия), «Кайрат» (Казахстан). В гостях: «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Атлетико» (Мадрид, Испания), «Аякс» (Нидерланды), «Юнион Сент-Жиллуаз» (Бельгия).

Путь «Челси»: Дома: «Барселона» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Пафос» (Кипр). В гостях: «Бавария» (Германия), «Аталанта» (Италия), «Наполи» (Италия), «Карабах» (Азербайджан).

Путь «Боруссии» (Дортмунд): Дома: «Интер» (Италия), «Вильярреал» (Испания), «Будё Глимт» (Норвегия), «Атлетик» (Бильбао, Испания). В гостях: «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Тоттенхем» (Англия), «Копенгаген» (Дания).

Путь «Барселоны»: Дома: ПСЖ (Франция), «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия), «Олимпиакос» (Греция), «Копенгаген» (Дания). В гостях: «Челси» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Славия» (Чехия), «Ньюкасл» (Англия).

Матчи первого тура пройдут с 16 по 18 сентября. Матчи заключительного, восьмого тура состоятся 28 января 2026 года. Точное расписание встреч станет известно в субботу, 30 августа.

Восемь лучших команд по итогам основного этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде play-off.