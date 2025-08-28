Лига — не лучший подарок

Прошедшая в Монако жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов дала действующему победителю турнира ПСЖ на первый взгляд не самую простую дорогу к play-off. Помимо двух «обязательных» топ-клубов в число его соперников вошли еще шесть очень крепких команд, пять из которых представляют топовые европейские лиги. Впрочем, первое впечатление может быть обманчивым, а прощающий ошибки новый формат, кажется, все равно не сможет отсеять фаворита на столь ранней стадии.

Вечером 28 августа состоялась жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов. Сомнений в том, что именно следует считать главным ее итогом, немного. Довольно трудная дорога в play-off досталась ПСЖ, действующему победителю турнира.

На начальной стадии состязания (в ней с прошлого года нет групп — все 36 участников занесены в одну большую таблицу) семь из восьми противников парижан представляют лиги, входящие в «большую пятерку».

Среди оппонентов мюнхенская «Бавария», «Барселона», леверкузенский «Байер», «Аталанта», «Тоттенхем», «Ньюкасл» и «Атлетик» из Бильбао. Лиссабонский «Спортинг», хотя и представляет седьмую по силе европейскую лигу, не сильно выбивается из компании — тоже ведь крепкая команда, в прошлом году добравшаяся до игр на вылет.

Впрочем, жребий, хотя удачным его никак не назовешь, возможно, не такой опасный, каким видится сперва. С «Баварией» и «Барселоной» понятно — европейские флагманы. Но встреча с двумя топ-клубами по новому формату просто неизбежна, нахождение в первой корзине преференций не дает. Остальные же соперники, хотя и выделяются с точки зрения звучности имен и свежего бэкграунда, до этого высокого статуса не дотягивают.

Да, «Байер», выигравший два года назад первый в истории чемпионат Германии и дошедший до финала Лиги Европы, казался тогда главным явлением в европейском футболе. И в прошлом сезоне он сдал лишь чуть-чуть. Но этим летом он лишился разом и главного тренера Хаби Алонсо, и ключевого игрока Флориана Виртца, и еще нескольких важных футболистов, вроде Жереми Фримпонга, а при новом наставнике Эрике тен Хаге стартовал в чемпионате Германии с поражения от «Хоффенхайма».

Хватает актуальных достижений и у «Аталанты». Это же она переиграла «Байер» в вышеупомянутом финале Лиги Европы. А в завершившемся три месяца назад итальянском чемпионате она финишировала третьей. Но и здесь не все гладко: «Аталанту» покинул Джан Пьеро Гасперини, творец ее уникального стиля, тренер, оставивший в прошлом прилипший к команде из Бергамо статус серенького середняка. Теперь ее тренирует Иван Юрич, провалившийся в «Роме» и «Саутгемптоне». Он тоже на новом месте начал неудачно — поделил очки с новичком итальянского чемпионата «Пизой».

«Ньюкасл» тоже шел на взлет и в прошлом сезоне взял первый трофей за 70 лет. Но сделать следующий шаг он не может: богатства арабских владельцев не помогают, разойтись на рынке не позволяют английские правила финансового fair play. Между тем главный бомбардир «Ньюкасла» Александр Исак не выходит на поле, саботирует командные мероприятия и обвиняет клуб в невыполнении неких «обещаний». Так он пытается «пробить» трансфер в «Ливерпуль».

А «Атлетик»? Команда яркая, самобытная. Еще и сохранила главный актив — молодого вингера Нико Уильямса, заменить которого было бы невозможно из-за клубного кодекса (искать пришлось бы уроженца Страны Басков). Но к большой европейской сцене она все же не привыкла. В XXI веке она играла в Лиге чемпионов лишь однажды, и тогда не вышла из группы с «Порту», борисовским БАТЭ и донецким «Шахтером».

Однозначно позитивная динамика только у финишировавшего 17-м в прошлом сезоне английского чемпионата «Тоттенхема». Он отказался от услуг Анге Постекоглу, даже несмотря на трофей Лиги Европы, а пригласив гибкого Томаса Франка, смог быстро найти игру, всухую обыграл «Манчестер Сити» и потрепал нервы ПСЖ в матче за Суперкубок UEFA. Но и с ним ведь парижане справились: отыгрались с 0:2 и победили в серии пенальти.

Словом, могло ПСЖ повезти и побольше. Как сопернику по недавнему финалу миланскому «Интеру», получившему вместо «Тоттенхема» пражскую «Славию», а вместо «Ньюкасла» алма-атинский «Кайрат», вся заявка которого стоит кратно меньше любого игрока стартового состава парижан.

Но и получившегося расклада страшиться нечего.

К тому же, напрашивается предположение, что для больших команд настоящий путь к финалу Лиги чемпионов, который в этом году пройдет 30 мая на Puskas Arena в Будапеште, начнется не раньше марта. Сколько ни нагнетай, а жеребьевка основного этапа при нынешней структуре Лиги чемпионов кажется почти что пустой формальностью. Слишком много команд — аж 24 — выходят в play-off. В верхнюю восьмерку, которой гарантирован прямой (без участия в дополнительном, «стыковом» раунде) выход в 1/8 финала, попадать полезно, но не обязательно, в чем ПСЖ убедился на собственном опыте. Да и слишком длинной, прощающей ошибки представляется дистанция в 8 матчей. В прошлом году даже потерпевшие по три поражения суперклубы — «Бавария», ПСЖ, «Манчестер Сити», «Реал» — дошли до игр на вылет. А реально повис на волоске только манчестерский гранд, но и его судьба оставалась в его руках, не зависела от результатов других игр.

Роман Левищев