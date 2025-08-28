В Ярославле в ДТП пострадал 17-летний водитель мопеда

В Ярославле в аварии на улице 8 Марта пострадал несовершеннолетний водитель мопеда. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославля

По данным правоохранителей, ДТП зафиксировано 28 августа в 20:10. Участниками аварии стали автомобиль Mazda и мопед «Альфа». Травмы получил 17-летний водитель последнего транспортного средства.

«Уважаемые родители, Госавтоинспекция Ярославля в очередной раз обращает ваше внимание на то, что именно вы должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль, исключить возможность свободного доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения»,— отметили в Госавтоинспекции с места аварии.

Алла Чижова